    miércoles, diciembre 31
    Política

    Fracasa elección de terna para vocales del TED Oruro por falta de consenso entre asambleístas

    Rocio Chavez
    Sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro
    Sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro

    Los asambleístas departamentales de Oruro no lograron alcanzar los dos tercios necesarios para corregir la terna de postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED). Pese a que la sesión fue convocada y comenzó desde la madrugada, los legisladores, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS), no pudieron ponerse de acuerdo para subsanar las observaciones.

    “Si esto supuestamente estaba bien, ¿por qué hemos perdido una acción de cumplimiento? ¿Por qué hemos perdido un amparo? La convocatoria no se ha cumplido como era; esos son actos irregulares”, expresó la asambleísta Shirley Molina.

