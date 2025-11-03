Fuerzas Armadas refuerzan control fronterizo con Brasil para evitar ingreso de organizaciones criminales

La Armada Boliviana se incorporó al Plan Escudo de Hierro de la Policía Boliviana para reforzar el control en la frontera con Brasil y evitar el ingreso de integrantes de organizaciones criminales transnacionales. Los operativos se realizan sobre el río Mamoré, en el Beni y en puntos estratégicos como Cobija, el puente de La Amistad, Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

Se dispuso el envío de 40 efectivos policiales para apoyar las tareas conjuntas con la Fuerza Naval, mientras se aplican puntos móviles de control en rutas que conectan las zonas fronterizas con las capitales de Beni, Pando y Santa Cruz, además del intercambio de información con las autoridades brasileñas.

“Desde luego que los 3.423 kilómetros de frontera que tenemos con nuestro vecino país, hace que este control emplee otras estrategias, otras técnicas”, sostuvo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

/// LA PAZ ///