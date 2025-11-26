Fuerzas políticas comprometen designación de nuevos vocales del TSE antes del receso parlamentario

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) comprometió que antes del receso parlamentario, previsto para el 21 de diciembre, se designarán nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que el mandato de las actuales autoridades concluye el 19 de diciembre. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, informó que el lunes la Comisión de Constitución retomará su trabajo para aprobar la convocatoria y remitirla al pleno.

Por su parte, la jefa de bancada de Alianza Libre, Tomasa Yarhui, pidió celeridad en la Cámara Baja y aseguró que, si existen acuerdos para agilizar el proceso y los requisitos, el 18 de diciembre el país contará con nuevos vocales electorales.

/// APC // LA PAZ ///