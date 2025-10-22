Funcionarios de la Asamblea Legislativa de Beni protestan por cinco meses de sueldo adeudado

Funcionarios de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni protagonizaron este miércoles una protesta para exigir el pago de cinco meses de sueldo adeudado. Los trabajadores confirmaron a Fides Trinidad que, ante la falta de respuesta a sus demandas, decidieron recurrir a la justicia con una acción de cumplimiento para obligar a las autoridades a pagar lo pendiente.

“Hay reuniones donde el señor gobernador entra para hablar dos cosas y se va, luego sacan pronunciamientos diciendo que ya se pagó todo (…) Ningún funcionario estaría acá si estuviéramos con pagos”, afirmó una de las funcionarias que participaron en la protesta.

