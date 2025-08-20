Gerente de la Gestora ve posible subir la Renta Dignidad como plantea un candidato, pero advierte que sería insostenible en el tiempo

Luego de que el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, propusiera aumentar la Renta Dignidad a Bs 2.000 para quienes no reciben jubilación y a Bs 1.000 para quienes sí lo hacen, el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, señaló que, si bien es posible aplicar cierto incremento, mantenerlo en el tiempo sería inviable. “Hay que ver el tema de la sostenibilidad, como ustedes han visto, la actual renta dignidad de 350 bolivianos para los que no son pensionistas tiene un costo de cinco mil millones y si ustedes hacen sus cálculos estamos hablando de multiplicar por más de cuatro veces la renta dignidad”, precisó.

/// DPC // LA PAZ ///