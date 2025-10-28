Gestora confirma inversión de casi Bs 220 millones en frigorífico vetado por Rusia por falsificar un certificado

El gerente general de la Gestora Pública, Darwin Ugarte, confirmó este martes que la entidad invirtió cerca de Bs 220 millones del fondo de jubilados en un frigorífico que fue vetado por Rusia tras detectarse la falsificación de documentación para la exportación de carne. Ugarte señaló que, pese a esta situación, la empresa cumple con sus compromisos financieros.

“Es una inversión a tres años plazo que cuenta con un rendimiento del 6,7%. A la fecha, la entidad cumple con normalidad los pagos de los cupones. Pese a los cuestionamientos, lo que nos interesa como Gestora es recibir los pagos por las inversiones realizadas, y estos se están cumpliendo a cabalidad”, afirmó.

// DP /// LA PAZ ///