Gobernación cruceña gestiona dos helicópteros para tareas de rescate en Samaipata

El gobernador Luis Fernando Camacho encabeza una caravana de rescatistas que se dirige hoy a Samaipata para asistir a los damnificados por las inundaciones. Desde el COE departamental se confirmó que se gestionó, ante el gobierno central, el apoyo de dos helicópteros para reforzar los trabajos de rescate. Las autoridades pidieron a la población mantener la precaución y esperar la llegada de la ayuda humanitaria.

“La carretera entre Angostura y Samaipata no se puede transitar. Estas inundaciones ocasionaron el desborde del Río. Es importante que la población mantenga la calma, evite desplazarse y que los vehículos varados no intenten moverse”, afirmó José Luis Gómez, secretario de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz.

// ED /// SANTA CRUZ //