Gobernación de Chuquisaca ajusta presupuesto y anuncia recorte del 20 % en planillas y salarios

La Gobernación de Chuquisaca anunció este jueves un ajuste en su presupuesto tras las observaciones hechas por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) al Plan Operativo Anual (POA). Como parte de las medidas, se determinó reducir el 20 % de las planillas y aplicar un recorte de sueldos que va desde el gobernador Damián Condori hasta el último funcionario.

“Se ha optado por hacer recorte de personal y reducir el gasto corriente, hemos analizado poder fusionar algunos programas, se ha reducido el sueldo del gobernador, secretarios y directores y por ende tendría que haber una reducción de los sueldos de la Asamblea”, declaró la secretaria general de la Gobernación, Marisabel Figueroa.

/// EUC // CHUQUISACA ///