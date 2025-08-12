Gobernación de Chuquisaca dicta auto de buen gobierno por las elecciones presidenciales

El gobernador interino de Chuquisaca, Luis Ayllón, emitió este martes el decreto 073/2025 que establece el auto de buen gobierno por las elecciones presidenciales del domingo. La norma regirá desde las 00:00 del jueves 14 de agosto hasta las 18:00 del domingo 17, e incluye la prohibición de manifestaciones de apoyo a candidaturas y desde el viernes 15, del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o privados, así como la realización de actos o eventos públicos. “El día de los comicios queda prohibido portar armas de fuego, elementos punzocortantes, instrumentos contundentes o peligrosos para la seguridad de las personas”, señaló la autoridad.

/// MOS // CHUQUISACA ///