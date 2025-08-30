Gobernación de Chuquisaca exigirá compensación para municipios afectados por los resultados del censo

El asesor jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Fernando Postigo, anunció que se demandará al gobierno central una compensación para los municipios afectados por los resultados del Censo de Población y Vivienda. Postigo destacó que para lograr este objetivo, buscarán la unidad de todas las instituciones chuquisaqueñas. «Nos reuniremos con todas las instituciones civiles y otras instituciones públicas para hacer una representación a nivel nacional y así poder encontrar una solución y que se nos resarza todo el perjuicio que hemos sufrido como gobernación y los municipios, especialmente los más afectados», expresó.

/// MOS // CHUQUISACA ///