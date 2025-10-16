Gobernación de Cochabamba activa auto de buen gobierno con restricciones hasta después de las elecciones

Desde las 00:00 de este viernes rige una nueva etapa del auto de buen gobierno en Cochabamba, que prohíbe la compra, venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta 12 horas después de la jornada electoral del domingo. Adalid Zabala, secretario de Gobernabilidad de la Gobernación cochabambina, informó que durante el día de los comicios no se permitirá la portación de armas ni la apertura de locales comerciales.

“Desde las 00:00 del jueves 16 de octubre hasta las 18:00 del 19 de octubre quedan prohibidas cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a las candidaturas”, señaló Zabala.

