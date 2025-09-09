Gobernación de La Paz se declara en alerta por reducción millonaria en el presupuesto

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, expresó este martes su preocupación por el recorte de Bs 65 millones en el presupuesto asignado para la gestión 2026. Señaló que la Gobernación se encuentra en estado de alerta, ya que se proyecta que el departamento recibirá Bs 200 millones e identificó como una de las principales causas la caída en las regalías mineras, provocada por la baja productividad ante la escasez de diésel.

“Va a afectar a carreteras, afectará puentes y electrificación en el departamento. Nosotros pedimos una audiencia con el ministro de Economía porque el dinero ya no nos está alcanzando, porque nosotros somos 20 provincias con 87 municipios”, precisó.

/// APC // LA PAZ ///