Gobernación de Oruro detecta empresas chinas de pequeña escala explotando minerales de forma clandestina

El secretario departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra de la Gobernación de Oruro, Olson Paravicini, confirmó este jueves que se detectaron empresas de capitales chinos operando en la región, explotando minerales a menor escala y de forma clandestina. Según Paravicini, estas empresas utilizan métodos que causan daño al medio ambiente.

“Hemos intervenido cuatro de estas (empresas), las cuales no están cumpliendo la normativa legal vigente, están en ese proceso según su representante legal. Sin embargo, llama la atención porque parecería que no hay autoridades que ejerzan su derecho”, sostuvo.

/// JSM // ORURO ///