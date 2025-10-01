Gobernación de Potosí convoca a instituciones para definir proyecto de preservación del Cerro Rico

El gobernador de Potosí, Marco Copa, convocó para el lunes 6 de octubre a las 14:30 a representantes del Ministerio de Minería, Corporación Minera de Bolivia Comibol, Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) a una reunión con el objetivo de establecer proyectos de preservación del Cerro Rico y analizar otros ya presentados con anterioridad.

“Para plantear y hacer de conocimiento el proyecto que tiene la universidad sobre el tema de la preservación del Cerro Rico y que se pueda escoger el proyecto más apto (…) nosotros no somos responsables de la preservación en cuanto a inversión, sino la Comibol”, señaló la autoridad.

/// GC // POTOSÍ ///