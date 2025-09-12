Gobernación de Santa Cruz declara emergencia departamental por incendios

Con la declaratoria de emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre, esperan recibir recursos para atender la situación.

Siete incendios preocupan a la Gobernación de Santa Cruz, que declaró al departamento en estado de emergencia. El gobernador Luis Fernando Camacho recorre los municipios afectados por el fuego.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Suárez, indicó que los tres incendios donde se está interviniendo se encuentran en los municipios de San Matías y Santa Clara, en Ascensión de Guarayos. “El gobernador lanzó el decreto 505 declarando al departamento de Santa Cruz en estado de emergencia por los efectos de la variación climática que han estado causando daños al sector productivo, a todas las comunidades y poniendo en riesgo la integridad de las personas”.

