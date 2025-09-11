Gobernación de Santa Cruz despliega brigadas médicas en comunidades afectadas por los incendios

Ante la declaratoria de alerta roja en el departamento de Santa Cruz, la Gobernación envió brigadas médicas a las zonas afectadas por los incendios, comenzando por la comunidad Florida del municipio de San Ignacio de Velasco. El secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano, Edil Enrique Toledo Ávalos, informó que mañana se trasladarán a San Rafael y posteriormente a San Matías, en el marco de la atención a las poblaciones afectadas.

“Estamos acompañando a la caravana de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Estamos con los representantes de salud de la comunidad, justamente con la brigada médica, y también apoyando con medicamentos”, afirmó la autoridad.

