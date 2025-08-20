Gobernación de Santa Cruz enfrenta iliquidez y no puede atender demandas del paro indefinido en salud

Marcelo Kramer, secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, informó este miércoles que la administración cruceña atraviesa una delicada situación económica y se encuentra en estado de iliquidez. Señaló que, a pesar de los esfuerzos por conseguir recursos, no cuentan con el dinero necesario para pagar el bono de vacunación exigido por el personal de salud, que mantiene un paro indefinido. “La iliquidez por la que estamos pasando es alarmante y preocupante, porque es transversal a todas las secretarías. Sabemos que en otras gobernaciones la situación es la misma”, advirtió Kramer.

