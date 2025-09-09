Gobernación de Santa Cruz enviará más personal y equipos para enfrentar incendios en la Chiquitanía

El director de Riesgos de la Gobernación de Santa Cruz, Dionisio Castro, informó este martes que se enviará más personal y equipos a las zonas afectadas por los incendios en la Chiquitanía. Explicó que en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se determinó que todo el personal logístico y humano de la Gobernación se pondrá a disposición para atender la emergencia.

“Hemos determinado acciones inmediatas para lo que es el desplazamiento de la ayuda humanitaria que vamos a llevar hasta las zonas de emergencia, como también el desplazamiento del personal tanto de la Dirección de Recursos Naturales, Gestión de Riesgos y la Dirección de Salud”, señaló.

/// RA // SANTA CRUZ ///