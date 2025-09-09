Gobernación de Santa Cruz reporta incendios activos y despliega más de bomberos

La Gobernación de Santa Cruz redobla esfuerzos para apagar los incendios forestales en la región. El director de Recursos Naturales, Paolo Viruez, informó que actualmente existen al menos seis incendios activos, de los cuales dos en Portachuelo son de magnitud y son mitigados con apoyo de bomberos de Montero, la unidad de bomberos y rescate de Santa Cruz, además de voluntarios e instructores.

“La alerta conmina a la activación de todos los recursos, pero sobre todo a que el personal de las unidades de gestión de riesgos establezca las medidas para definir la declaratoria de emergencia o de desastre”, sostuvo Viruez.

