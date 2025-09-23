Close Menu
    martes, septiembre 23
    Sociedad

    Gobernación de Santa Cruz reporta tres incendios activos y más de 500 focos de calor

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Bomberos de la gobernación /Incendios/ Foto: Gobernación de Santa Cruz
    Bomberos de la gobernación /Incendios/ Foto: Gobernación de Santa Cruz

    Las recientes lluvias registradas en el departamento de Santa Cruz ayudaron a reducir la cantidad de incendios forestales. Este martes, el director de Recursos Naturales de la Gobernación, Paolo Viruez, informó que actualmente se registran tres incendios activos, aunque los focos de calor aún superan los 500.

    “Estos tres incendios se encuentran en los municipios de San Ignacio, San José y Concepción (…) Tenemos personal desconcentrado trabajando en coordinación con bomberos y guardaparques del Sernap”, indicó Viruez.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

