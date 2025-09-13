Gobernación del Beni paga tres meses de prediario a internos de tres cárceles

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, informó en las últimas horas que, tras una gestión conjunta con el comandante departamental de la Policía, coronel Carlos Roberto Ponce, se transfirieron recursos para pagar dos meses de prediario a los internos de las cárceles de Trinidad, Riberalta y Guayaramerín. Este desembolso se suma al pago realizado hace dos semanas, correspondiente a un mes, beneficiando a los privados de libertad de esas mismas regiones.

A inicios de este mes, internos del penal de Mocoví, en la ciudad de Trinidad, realizaron protestas exigiendo el pago de sus prediarios.

/// ER // BENI ///