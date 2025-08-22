Close Menu
    Gobernación del Beni presenta acción de cumplimiento contra el gobierno por falta de recursos para pago del bono vacuna

    La Gobernación del Beni confirmó este viernes que presentó una acción de cumplimiento ante la justicia para exigir al Gobierno nacional el desembolso de Bs 8 millones destinados al pago del bono de vacuna para el personal de salud. Según explicó el secretario general del departamento, Fernando Arias, existen compromisos por parte de autoridades nacionales para garantizar liquidez al departamento y permitirle cumplir con sus obligaciones. “Lo que nos ha obligado a presentar una acción de cumplimiento ante la justicia para que se pueda de manera legal hacer el gobierno el desembolso de los recursos que corresponden al departamento”, señaló.

