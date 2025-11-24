Gobernaciones del país gestionan fideicomisos ante falta de recursos económicos

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, afirmó este lunes que la falta de liquidez en las administraciones departamentales afectó el desarrollo de varios proyectos, obras y a diferentes sectores. Indicó que las gobernaciones del país gestionan fideicomisos para cubrir estas necesidades y destacó que Chuquisaca recibirá Bs 72 millones.

“Las nueve gobernaciones hemos pedido fideicomisos y, como Chuquisaca, estamos accediendo para cumplir proyectos que están en proceso de construcción o de electrificaciones. Vamos a ser beneficiados con 72 millones de bolivianos”, dijo.

/// EUC // CHUQUISACA ///