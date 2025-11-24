Close Menu
    Gobernaciones del país gestionan fideicomisos ante falta de recursos económicos

    Dólares / moneda extranjera/ Imagen de referencia
    El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, afirmó este lunes que la falta de liquidez en las administraciones departamentales afectó el desarrollo de varios proyectos, obras y a diferentes sectores. Indicó que las gobernaciones del país gestionan fideicomisos para cubrir estas necesidades y destacó que Chuquisaca recibirá Bs 72 millones.

    “Las nueve gobernaciones hemos pedido fideicomisos y, como Chuquisaca, estamos accediendo para cumplir proyectos que están en proceso de construcción o de electrificaciones. Vamos a ser beneficiados con 72 millones de bolivianos”, dijo.

