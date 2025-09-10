Gobernador de Oruro pide reforzar controles policiales y migratorios ante inseguridad ciudadana

Hoy en conferencia de prensa, el gobernador de Oruro, Jhonny Vedia, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en el país, especialmente en el oriente y el trópico. La autoridad llamó al comando departamental a reforzar los controles policiales y migratorios tomando en cuenta que Oruro es un departamento fronterizo con Chile y una de las principales puertas de ingreso al territorio boliviano.

“Hemos cruzado una carta al comandante de la Policía para que se hagan los patrullajes correspondientes en la ciudad y departamento, y de esta manera identificar a personas que proceden con actividades ilícitas en las calles de Oruro”, afirmó. Además, anunció una reunión extraordinaria del Comité Departamental de Seguridad Ciudadana para la próxima semana.

/// JSM // ORURO ///