    Gobernador de Pando confía en plan 50/50 del PDC para superar crisis financiera regional

    Dinero Bs y $us /Imagen de referencia/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA
    El gobernador de Pando, Regis Richter, afirmó que esperan que la nueva política propuesta por el presidente electo Rodrigo Paz, que busca asignar el 50% del presupuesto nacional a las regiones, ayude a mejorar la situación financiera de los subgobiernos. Señaló que las autoridades subnacionales enfrentan dificultades económicas.

    “Solamente con la ABC son más de 350 millones de bolivianos que debemos por una carretera con contraparte, (hay) deudas de proyectos inconclusos y también deudas a exfuncionarios por procesos laborales”, expresó.

