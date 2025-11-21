Gobernador de Potosí pide al Gobierno retomar proyecto de ley sobre recursos evaporíticos

La promulgación de la ley de evaporíticos se encuentra paralizada debido a la inacción de la anterior legislatura nacional. El gobernador interino de Potosí, Marco Antonio Copa, exigió este viernes que la Comisión Interinstitucional y la Brigada Departamental retomen el estudio para elaborar una norma propia enfocada en proyectos estratégicos de desarrollo e industrialización en el departamento.

“Es una agenda nacional que se debe manejar a través del ministerio correspondiente. Nosotros hemos planteado que el tema de los recursos que siempre van a llegar por el litio tiene que ser de beneficio primero para el departamento de Potosí”, aseveró.

/// DQ // POTOSÍ ///