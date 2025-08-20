Gobernador electo de Pando convoca a parlamentarios a reunión para informar sobre la situación económica del departamento

El gobernador electo de Pando, Regis Richter, convocó a los parlamentarios electos por el departamento a una reunión para informarles sobre la difícil situación económica que enfrenta la región. Señaló que varios municipios tienen problemas para acceder a proyectos que impulsen su desarrollo, por lo que considera necesario un trabajo coordinado entre autoridades. “El tema es poder completar la implementación y la puesta en marcha al 100% de nuestro hospital de tercer nivel, y el de fortalecer a todo el sistema de salud”, dijo.

/// JCP // PANDO ///