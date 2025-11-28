Close Menu
    Gobernadores de cuatro departamentos firman con representantes de Brasil y Chile acuerdo para impulsar Corredor Bioceánico Central

    El gobernador de Oruro, Dr. Johnny Vedia Rodríguez, junto a autoridades de Rondonia del vecino país de Brasil, Arica y Parinacota de Chile, además de autoridades de los departamentos de Beni, Cochabamba y Chuquisaca, firmaron este viernes la “Declaración Conjunta de Voluntad para la Gobernanza del Corredor Bioceánico Central”, mismo que busca fortalecer la conectividad, el comercio y el desarrollo regional de Bolivia, Brasil y Chile. La firma se realizó en Arica en el marco del Nodo Bioceánico Central 2025.

    “Y ahora estamos en este preciso momento en Arica en un encuentro tetranacional en el cual están confluyendo las ideas y las voluntades para consolidar este corredor bioceánico que unirá el atlántico con el pacífico”, sostuvo.

    /// JSM // ORURO ///

