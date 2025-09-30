Gobierno admite retrasos en pagos con centros de hemodiálisis, pero garantiza atención a pacientes renales

El Ministerio de Salud reconoció este martes que existen deudas pendientes con los centros de hemodiálisis debido a retrasos administrativos en los procesos de pago. El asesor de esta cartera de Estado, Javier Moreno, aseguró que el presupuesto para cubrir estas obligaciones está garantizado y que la atención a los pacientes renales no se vio afectada.
“El tema administrativo no debería mezclarse con el tema de la atención, y eso es lo que se ha tratado de hacer. El hecho de que haya algunos problemas administrativos para poder cumplir con obligaciones pendientes no afecta la atención”, afirmó.
/// GPP // LA PAZ ///
