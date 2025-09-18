Gobierno alerta por aumento en el uso de armas de fuego contra policías y civiles

El gobierno manifestó su preocupación por la portación de armas de fuego y su uso contra policía y civiles en diferentes hechos y operativos contra el delito. La Viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Araya, expresó esta preocupación ante los recientes hechos en el departamento de Potosí donde civiles abrieron fuego contra efectivos de la policía que realizaban un control rutinario.

«Por su puesto que preocupa mas allá de que los ataques sean solamente contra policías sino que existan personas que tengan portación de armas en el país y que lamentablemente las puedan utilizar de esta forma» sostuvo la autoridad.