    miércoles, agosto 13
    Seguridad

    Gobierno anuncia acuartelamiento del 100% de la policía para la seguridad de las elecciones de este domingo

    Rocio Chavez
    Policía Boliviana y Elecciones /Imagen Ilustrativa/
    El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que el 100% de los policías serán acuartelados para garantizar la seguridad durante las elecciones de este domingo 17 de agosto. La autoridad manifestó que se asegura el proceso democrático y que en los próximos días se llevará a cabo una reunión para definir los últimos detalles del plan de seguridad. “La ley de régimen electoral establece el encuartelamiento del 100% de la policía hasta que las elecciones concluyan”, precisó.

