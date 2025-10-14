Gobierno anuncia intervención en el cerro La Joya en Oruro por presencia de al menos 20 plantas ilegales

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó este martes que el Gobierno intervendrá el cerro La Joya debido a la presencia de plantas mineras clandestinas que estarían operando sin autorización. Según explicó, estas actividades afectan a la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A. (EMCOISA), que cuenta con licencia legal para realizar trabajos en la zona.

“De acuerdo a la investigación que hemos realizado, existen al menos 20 plantas ilegales que están efectuando estos trabajos, sin ningún tipo de consentimiento, y además generan actividades de carácter violento”, afirmó Aguilera. La autoridad señaló que se realizó el relevamiento de información junto con el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

/// JSM // ORURO ///