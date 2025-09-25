Close Menu
    jueves, septiembre 25
    Economía

    Gobierno aprueba incremento salarial del 5% para empresas estatales; diputado roca critica la medida a semanas del cambio de gestión

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Incremento salarial/Imagen ilustrativa/
    El Gobierno aprobó un incremento salarial del 5% exclusivamente para los trabajadores de empresas públicas, según establece el Decreto Supremo emitido esta semana. La medida llega a menos de un mes del cambio de administración, lo que generó críticas desde la oposición. Según el documento oficial, el incremento busca “preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector estatal”.

    El diputado de oposición Miguel Roca calificó la decisión como irresponsable y ofensiva para los contribuyentes. “Los incrementos salariales son una complicación. En teoría, están diseñados para mantener el poder adquisitivo, pero se aplican a empresas públicas que, en su mayoría, son deficitarias o funcionan como monopolio”, afirmó.

    /// LA PAZ ///

     

