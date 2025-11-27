Gobierno busca nuevo mecanismo de apoyo a panificadores y adelanta que ayuda “no se llamará subvención”

El tipo de apoyo se analizará en un próximo encuentro con el sector panificador.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, informó este jueves a Radio Fides que el Gobierno enfocará sus esfuerzos para garantizar que el costo de operación de los panificadores no afecte a la población. Señaló que el apoyo será destinado a los “buenos panificadores”, aquellos que no se beneficiaron de manera irregular de la subvención. Aclaró que este respaldo “no se llama subvención” porque el término está “estigmatizado” por los actos de corrupción detectados en EMAPA.

“No va a llamarse subvención, la palabra subvención está estigmatizada de estos actos de corrupción (…) va a tener un sistema de apoyo para que tengamos un precio (de pan)”, dijo.

/// RLC // LA PAZ //