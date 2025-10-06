Close Menu
    Radio online
    lunes, octubre 6
    Política

    Gobierno califica de vergüenza el debate de candidatos a la vicepresidencia y espera mayor seriedad en el de presidenciables

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    JP Velásco y Edman Lara en el debate organizado por el TSE
    JP Velásco y Edman Lara en el debate organizado por el TSE

    El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó este lunes como “un circo” el debate entre los candidatos a la vicepresidencia Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Juan Pablo Velásco, de Alianza Libre. Señaló que el encuentro, realizado en Santa Cruz, fue una “vergüenza” porque los aspirantes no respetaron las reglas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    “Ha sido una vergüenza, tanto lío para nada. Pedían nuevos moderadores y ni se cumplieron las reglas (…) Debate no hubo, fue una carpa de circo muy grande para dos tristes comediantes”, declaró Torrico a tiempo de señalar que centra su expectativa en la seriedad con la que Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga lleven adelante su encuentro.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply