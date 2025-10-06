Gobierno califica de vergüenza el debate de candidatos a la vicepresidencia y espera mayor seriedad en el de presidenciables

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó este lunes como “un circo” el debate entre los candidatos a la vicepresidencia Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Juan Pablo Velásco, de Alianza Libre. Señaló que el encuentro, realizado en Santa Cruz, fue una “vergüenza” porque los aspirantes no respetaron las reglas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Ha sido una vergüenza, tanto lío para nada. Pedían nuevos moderadores y ni se cumplieron las reglas (…) Debate no hubo, fue una carpa de circo muy grande para dos tristes comediantes”, declaró Torrico a tiempo de señalar que centra su expectativa en la seriedad con la que Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga lleven adelante su encuentro.

/// APC // LA PAZ ///