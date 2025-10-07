Close Menu
    Radio online
    miércoles, octubre 8
    Política

    Gobierno cambia de postura: viceministro Villca pide la renuncia de magistrados autoprorrogados

    Rocio Chavez
    Juan Villca - viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales
    A un mes de que finalice el mandato constitucional del gobierno de Luis Arce, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, expresó su respaldo al pedido de renuncia de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Villca cuestionó la permanencia de estas autoridades y aseguró que carecen de principios y valores.

    “Yo les apuesto a que se van a hacer a los locos, no van a decir nada, no van a responder nada, pero creo que es el pedido de todo boliviano (…) Este tema de los autoprorrogados es una locura y un mal ejemplo”, afirmó.

    /// DPC // LA PAZ ///

