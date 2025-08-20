Gobierno confirma intención de arbitraje de Shell contra el Estado y toma recaudos

El Gobierno confirmó este miércoles que la petrolera Shell Corporation expresó su intención de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado boliviano, por supuestas vulneraciones a los contratos firmados con esta empresa. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que el país ya tomó las previsiones necesarias para enfrentar una eventual demanda y garantizar una adecuada defensa legal ante los tribunales internacionales.

Según documentos revelados por Radio Fides, Shell acusa al Estado boliviano de violar los derechos del inversor, incumplir pagos acordados en contratos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), realizar ventas ilegales de barriles de crudo y ejercer persecución judicial contra sus funcionarios dentro del territorio nacional.

/// APC // LA PAZ ///