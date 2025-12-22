Gobierno continúa el diálogo sobre el DS 5503 con sectores en conflicto; mineros declaran cuarto intermedio y juntas vecinales inician conversaciones

El Gobierno continúa este lunes con las reuniones de diálogo en torno al Decreto Supremo 5503. La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) declaró un cuarto intermedio de dos horas para retomar las conversaciones, mientras el Ejecutivo acelera encuentros con distintos sectores sociales que expresaron observaciones a la norma.

De forma paralela, se iniciaron reuniones con juntas vecinales y representantes del control social de La Paz. El dirigente Eulogio Aruquipa informó que en estos encuentros no solo se analizará el DS 5503, sino también otros temas estructurales.

“Estamos ingresando a la reunión con el gobierno para hacer conocer nuestras molestias como juntas vecinales y sectores sociales; se tocará el tema del transporte y el pacto fiscal, y analizaremos el decreto 5503”, sostuvo.

