Gobierno convoca a diálogo a movilizados por el DS 5503 y asegura que es constitucional mientras no exista un fallo del TCP

El Gobierno convocó este martes a los sectores sociales movilizados a una mesa de diálogo para socializar y atender observaciones al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que todas las inquietudes serán escuchadas a partir del miércoles 31 de diciembre y destacó la apertura del Ejecutivo para encarar el proceso mediante el diálogo.

“Agradecemos la predisposición de toda la población y de los sectores sociales que buscan el diálogo, donde podremos trabajar desde la libertad, buscando el crecimiento”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostuvo que el decreto es constitucional mientras no exista un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Se habla de inconstitucionalidad, pero estamos en un caso de emergencia económica, ya que hace no más de 50 días no había combustibles para el transporte de alimentos, medicamentos y otros productos”, manifestó.

// APC /// LA PAZ //