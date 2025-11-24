Gobierno cuestiona que el vicepresidente estuviera fuera del país seis de los primeros 14 días de gestión

La vocera presidencial, Carla Faval, señaló este lunes que la ausencia del vicepresidente Edmand Lara durante seis de los primeros 14 días de gestión impidió concretar una reunión con el presidente Rodrigo Paz. Afirmó que su permanencia en el país era relevante para atender prioridades nacionales, como los hechos sucedidos en Samaipata, aunque remarcó que el Ejecutivo respetó su tiempo personal. La reunión entre ambas autoridades, se realizará cuando Lara regrese al territorio nacional.

Faval también mencionó que, durante su estadía en el exterior, Lara difundió críticas mediante TikTok, plataforma que el Gobierno no reconoce como un canal formal de comunicación. La vocera destacó que, a diferencia del Vicepresidente, el Presidente “no abandonó el país” y se mantuvo al frente de decisiones esenciales para la estabilidad de la nación.

