Gobierno cumple solo con 8 millones de litros de diésel de los 35 millones comprometidos al sector agroindustrial

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, confirmó este martes que hay demoras en la entrega de 27 millones de litros de diésel al sector agroindustrial. Explicó que, de los 35 millones de litros comprometidos para la siembra de la campaña de verano, solo se entregaron 8 millones hasta ahora y esperan completar el resto antes de fin de noviembre.

“Aún requerimos 27 millones, que hasta finales de noviembre esperamos cumplir con estos objetivos y que la campaña del 2025 esté garantizada (…) mientras nosotros estemos en el gobierno, vamos a hacer todos los esfuerzos para que el sector productivo reciba estos 27 millones”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///