Gobierno de Arce se atribuye gestiones para la llegada de combustible al país y afirma que dejaron millones en cuentas

El exviceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que el combustible que actualmente ingresa al país fue gestionado por el gobierno del expresidente Luis Arce durante la transición de mando. Torrico señaló que esa administración dejó más de Bs 2.500 millones en cuentas del Estado y señaló que si falta dinero por las recientes medidas económicas, la responsabilidad recae en el gobierno del mandatario Rodrigo Paz.

Torrico manifestó además que el gobierno de Arce dejó $us 1.600 millones en créditos aprobados por la Asamblea Legislativa a ese monto se suma el crédito de la JICA, aprobado el jueves en la Cámara de Diputados.

/// APC // LA PAZ ///