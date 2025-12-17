Gobierno declara alerta epidemiológica en todo el país por influenza A H3N2

El Gobierno nacional declaró este miércoles la alerta epidemiológica preventiva por la variante K de influenza A H3N2, con el objetivo de proteger la salud de la población. La medida fue anunciada por la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores y la vocera presidencial, Carla Faval. En el marco de la alerta, se activaron controles sanitarios en aeropuertos, puntos de ingreso y espacios de mayor riesgo, además de intensificar la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Las autoridades indicaron que el virus no es más letal que otras variantes, aunque su capacidad de contagio incrementó levemente, los síntomas son similares a los de una gripe común. “No existe una situación de descontrol, pero sí un escenario que exige prevención”, afirmó Faval.