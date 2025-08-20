Gobierno declara emergencia nacional por incendios forestales e inicia canalización de recursos y ayuda internacional

A través de un decreto, el Gobierno declaró emergencia nacional por los incendios forestales que afectan al país y comenzó a canalizar recursos económicos, además de gestionar ayuda internacional para enfrentar la situación. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la decisión se tomó ante el riesgo de que los incendios se sigan propagando.

Actualmente se reportan 720 focos de calor, principalmente en Santa Cruz, Beni y Potosí, de los cuales ocho se mantienen activos y tres ya fueron catalogados como incendios.

/// APC // LA PAZ ///