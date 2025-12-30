Gobierno deja en manos de la justicia la situación jurídica del exministro Del Castillo

Este martes, tras la aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el actual titular de esa cartera, Marco Antonio Oviedo, informó que la situación jurídica de la exautoridad se encuentra en manos de la justicia. Explicó que la aprehensión se produjo luego de que Del Castillo pusiera resistencia a una requisa de su equipaje en el aeropuerto de Santa Cruz y señaló que el exministro presentó una acción de libertad que ya es analizada por las instancias judiciales.

“Cuando la FELCN se disponía a revisar su equipaje, él se negó, lo que va en contra de las reglas y fue el motivo de su aprehensión. Actuaremos en el marco de la institucionalidad, para reconstruir la credibilidad”, afirmó.

// APC /// LA PAZ //