Gobierno denuncia daño económico de $us 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones del MAS

La política de sustitución de importaciones impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS) resultó en grandes pérdidas económicas para Bolivia. Según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, las empresas estatales creadas durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce generaron un daño $us de 2.595 millones en casi 20 años. De esas empresas, 67 recibieron una inversión total de $us 7.750 millones, pero solo se recuperó el 18% de esa inversión. Este proceso dejó en evidencia 14 empresas inviables y cinco que se encuentran en quiebra técnica.

Uno de los casos más destacados es el de Yacimiento del Litio Boliviano (YLB), una empresa que gastó casi $us 1.000 millones, pero no logró generar beneficios económicos. En su lugar, enfrentó problemas con la infraestructura necesaria para la extracción de litio, como las piscinas y el abastecimiento de agua. Además, el gobierno de Luis Arce destinó $us 1.132 millones para construir 174 plantas industriales con el objetivo de sustituir importaciones. Sin embargo, solo 40 plantas fueron entregadas, de las cuales apenas 19 están operativas.

El gobierno de Rodrigo Paz continúa auditando a las empresas estatales y las plantas industriales. La inversión, respaldada por reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) y créditos internacionales, supera los $us 14.000 millones. De esa cifra, $us 13.000 millones corresponden a la deuda pendiente.

/// DPC // LA PAZ ///