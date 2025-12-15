Gobierno denuncia despilfarro millonario y desangramiento de las reservas internacionales en la creación de empresas deficitarias

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció este lunes que las gestiones del MAS utilizaron las reservas internacionales y recursos del Estado en la creación de empresas que no generan utilidades. La autoridad señaló que, de 14 empresas creadas, solo tres generan ganancias, cuatro fueron cerradas y cinco se encuentran en quiebra técnica, lo que derivó en un gasto superior a $us 2.205 millones.

“Estas empresas se volvieron un instrumento de corrupción, estas empresas fundieron $us 2.205 millones de las reservas internacionales y el país atraviesa una crisis económica por la falta de reservas”, manifestó.

Asimismo, informó que el país perdió más de 100 millones de dólares en empresas cerradas que no generaron ingresos y presentan patrimonios negativos. Añadió que el daño económico supera los $us 1.000 millones, ya que de 40 plantas industriales entregadas solo 19 están en funcionamiento, mientras que existen “empresas zombis” que requieren al menos 697 millones de bs. para cumplir obligaciones financieras con el Banco Central y proveedores.

// APC /// LA PAZ //