Gobierno denuncia que parlamentarios usan el debate para pedir celulares en lugar de aprobar créditos y apoyar la economía

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, lamentó que los parlamentarios utilicen los espacios de debate como la Asamblea Legislativa para pedir celulares, en lugar de aprobar créditos o tratar normas para ayudar a mejorar la situación económica. Afirmó este jueves que esta actitud retrasa la recuperación del flujo de divisas.

“Yo también fui diputado suplente, y uno recibe pasajes, viaja en avión, tiene funcionarios que ayudan con los trámites y un sueldo de más de 20.000 bolivianos. Este tema parece una broma. Piden celulares cuando el país necesita dólares. Hay casi 2.000 millones de dólares estancados que podrían usarse para importar combustible”, afirmó.

