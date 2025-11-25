Gobierno descarta ajuste del tipo de cambio del dólar por presiones inflacionarias que golpean el poder adquisitivo

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, descartó este martes cualquier modificación inmediata del tipo de cambio del dólar. Explicó que un ajuste en las condiciones actuales sería “irresponsable”, ya que la economía todavía enfrenta presiones inflacionarias que afectan el poder adquisitivo de la población. Señaló que antes de discutir una variación de la divisa, el Gobierno debe estabilizar el entorno macroeconómico, levantar trabas productivas y concluir la revisión técnica de un paquete de decretos destinados a ordenar la política económica.

“Hay una gran cantidad de requisitos que se tienen que cumplir, análisis técnicos, económicos y demás dentro del Estado para poder sacar esos decretos. En los próximos días se los va a anunciar, y en la medida que se vaya avanzando vamos a preparar el terreno para recobrar el control de la política cambiaria”, sostuvo.

