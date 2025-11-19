Close Menu
    Gobierno descarta un 50/50 inmediato, pero anuncia nuevo diseño para un uso más efectivo de los recursos económicos

    Bolivia /dinero / 50/50 /Imagen de referencia/
    La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó este miércoles que el país no alcanzará un esquema de redistribución 50/50 de manera inmediata, pero sí avanzará hacia un nuevo diseño financiero que garantice el uso efectivo de los recursos. Según explicó a Radio Fides, este modelo permitirá llegar progresivamente al 50/50, no en todos los municipios, sino en aquellos que demuestren una “verdadera vocación autonómica” y prioricen la profundización de su autonomía.

    «No vamos a tener 50/50 de manera inmediata, pero sí vamos a tener un diseño en el que los recursos sean efectivos, y llegaremos al 50/50, no en todos los municipios, sino en aquellos que tengan verdadera vocación autonómica porque están priorizando la autonomía», dijo.

    Barrientos sostuvo que este proceso estará respaldado por cooperación internacional y no por fondos del Tesoro, en línea con la visión del presidente Rodrigo Paz de proyectar a Bolivia hacia el mundo. La autoridad señaló que el reordenamiento de gastos y la correcta asignación presupuestaria, especialmente en áreas como salud, transporte y servicios municipales, serán necesarios para alcanzar autonomías plenas.

