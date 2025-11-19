Gobierno descarta un 50/50 inmediato, pero anuncia nuevo diseño para un uso más efectivo de los recursos económicos

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó este miércoles que el país no alcanzará un esquema de redistribución 50/50 de manera inmediata, pero sí avanzará hacia un nuevo diseño financiero que garantice el uso efectivo de los recursos. Según explicó a Radio Fides, este modelo permitirá llegar progresivamente al 50/50, no en todos los municipios, sino en aquellos que demuestren una “verdadera vocación autonómica” y prioricen la profundización de su autonomía.

«No vamos a tener 50/50 de manera inmediata, pero sí vamos a tener un diseño en el que los recursos sean efectivos, y llegaremos al 50/50, no en todos los municipios, sino en aquellos que tengan verdadera vocación autonómica porque están priorizando la autonomía», dijo.

Barrientos sostuvo que este proceso estará respaldado por cooperación internacional y no por fondos del Tesoro, en línea con la visión del presidente Rodrigo Paz de proyectar a Bolivia hacia el mundo. La autoridad señaló que el reordenamiento de gastos y la correcta asignación presupuestaria, especialmente en áreas como salud, transporte y servicios municipales, serán necesarios para alcanzar autonomías plenas.

